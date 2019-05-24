Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение IIHF.

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение IIHF."Мы много готовились и работали над этим, получили чемпионат мира 2023 года, – заявил Третьяк, слова которого приводит ТАСС. – Я не помню, чтобы в один год молодежный и взрослый чемпионаты мира проходили в одной стране. Это еще раз показывает уважение к нашей стране".Также Третьяк поддержал идею перенести мировое первенство на вторую половину мая, так как это позволит сборным усилится хоккеистами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ): "приезжают очень хорошие хоккеисты, а они – визитная карточка чемпионата мира. Люди приходят на имя, Патрик Кейн вчера великолепно играл, он – звезда, его игрой можно любоваться. У нас есть свои звезды – Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, есть на кого посмотреть", – подытожил президент Федерации хоккея России.Напомним, это будет восьмой чемпионат мира который состоится в России, учитывая четыре чемпионата прошедшие в СССР. До этого турнир проходил в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах.