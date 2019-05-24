Этот праздник состоится впервые

Этот праздник состоится впервыеСегодня, 24-го мая, в День славянской письменности во Владимире пройдет шествие выпускников детских садов.Около тысячи дошколят поучаствуют в торжественном мероприятии, которое состоится в Центральном парке культуры и отдыха.Поздравить выпускников детсадов приедут сити-менеджер города Владимира Андрей Шохин и Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Кроме того, в этот день в парке для детей устроят мастер-классы, игры, будут работать творческие площадки.Все участники шествия получат памятные сувениры – памятные медальки с логотипом Дня славянской письменности и культуры. Этот праздник для шествия выбрали не случайно, ведь он неразрывно связан с чествованием Святых Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки, знакомство с которой у дошколят совсем скоро начнется.Для справкиВсего во Владимире 87 детских садов, где воспитывается почти 21 тысяч детей, трудятся более 1,8 тысяч работников.В этом году детские сады покидают более 4 тысяч выпускников – будущих первоклассников.