Для бойцов подготовили насыщенную образовательную программу

Для бойцов подготовили насыщенную образовательную программу23-го мая в областном Доме молодежи официально открыли летний трудовой сезон студенческих отрядов нашего региона. Организаторы мероприятия - комитет по молодежной политике обладминистрации и региональное отделение «Российских студенческих отрядов».Участниками встречи стали около 50 человек – это представители крупнейших вузов области (ВлГУ, КГТА, РАНХиГС) и организаций летнего отдыха детей и подростков.С напутственными словами к студентам обратились председатель комитета по молодежной политике Александр Кожевников и командир регионального штаба студенческих отрядов Игорь Фокин. Каждому отряду вручили символическую путевку в летний сезон трудового семестра.Для участников встречи подготовили насыщенную образовательную программу. Кроме того, студенты повторили правила техники безопасности.