Для бойцов подготовили насыщенную образовательную программу
Для бойцов подготовили насыщенную образовательную программу
23-го мая в областном Доме молодежи официально открыли летний трудовой сезон студенческих отрядов нашего региона. Организаторы мероприятия - комитет по молодежной политике обладминистрации и региональное отделение «Российских студенческих отрядов».
Участниками встречи стали около 50 человек – это представители крупнейших вузов области (ВлГУ, КГТА, РАНХиГС) и организаций летнего отдыха детей и подростков.
С напутственными словами к студентам обратились председатель комитета по молодежной политике Александр Кожевников и командир регионального штаба студенческих отрядов Игорь Фокин. Каждому отряду вручили символическую путевку в летний сезон трудового семестра.
Для участников встречи подготовили насыщенную образовательную программу. Кроме того, студенты повторили правила техники безопасности.