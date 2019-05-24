У Екатерины Терешкович появились соперницы. Немолодая супруга
Гогена Солнцева может лишиться своего счастья. Об этом стало известно в программе
Прямой эфир телеканала Россия 1.
У Екатерины Терешкович появились соперницы. Немолодая супруга
Гогена Солнцева может лишиться своего счастья. Об этом стало известно в программе
"Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
Андрей Малахов посвятил сегодняшней выпуск собственного шоу забавным
видео в Интернете. Среди выбранных его редакцией видеозаписей оказался ролик,
посвященный скандально известному шоумену Гогену Солнцеву.
К сожалению, из-за наличия в тексте ненормативной лексики, "Дни.ру"
не может продемонстрировать эту гомерически смешную видеозапись. В кадре три
старушки поют о своей любви к одиозной звезде.
Пожилые женщины целуют портреты Солнцева и предлагают
выбрать одну из них в качестве новой возлюбленной. Дамы поют о своих желаниях
не стесняясь:
"Мужчину коснуться хочу я телом.
Гоген приглянулся,
хоть он и **** (гей – прим. ред).
Ну как тут быть, ведь кровь кипит.
Бросай Катюху, ведь я давно стала твоя.
Возьми меня Гоген, фиалка расцвела,
Я соберу подруг и
отметим мы".
Пенсионерки, которые стали главными героями шуточного ролика,
также появились в программе . Женщины рассказали, что обожают Малахова
и его ток-шоу, в подтверждение шоумена наградили жарким поцелуем.
По словам старушек, они очень переживали за отношения
Екатерины и Гогена. После одна из героинь видео намекнула, что готова
побороться за сердце Солнцева.
На съемочную площадку пришел и сам шоумен.
Гоген Солнцев признался, что видел пародию, и она ему очень понравилась. Он
отметил, что рад встретиться с фанатками. Когда же Солнцеву предложили выбрать
одну из трех пенсионерок, он не растерялся, и отсеял бабушку, которая сильнее
всех льнула к ведущему. "Малахов в красном твоя", – улыбнулся он. Судя по всему, двум другим женщинам знаменитость подарила шанс на взаимность.