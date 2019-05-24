У Екатерины Терешкович появились соперницы. Немолодая супруга Гогена Солнцева может лишиться своего счастья. Об этом стало известно в программе Прямой эфир телеканала Россия 1.

У Екатерины Терешкович появились соперницы. Немолодая супругаГогена Солнцева может лишиться своего счастья. Об этом стало известно в программе"Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Андрей Малахов посвятил сегодняшней выпуск собственного шоу забавнымвидео в Интернете. Среди выбранных его редакцией видеозаписей оказался ролик,посвященный скандально известному шоумену Гогену Солнцеву.К сожалению, из-за наличия в тексте ненормативной лексики, "Дни.ру"не может продемонстрировать эту гомерически смешную видеозапись. В кадре тристарушки поют о своей любви к одиозной звезде.Пожилые женщины целуют портреты Солнцева и предлагаютвыбрать одну из них в качестве новой возлюбленной. Дамы поют о своих желанияхне стесняясь:"Мужчину коснуться хочу я телом.Гоген приглянулся,хоть он и **** (гей – прим. ред).Ну как тут быть, ведь кровь кипит.Бросай Катюху, ведь я давно стала твоя.Возьми меня Гоген, фиалка расцвела,Я соберу подруг иотметим мы".Пенсионерки, которые стали главными героями шуточного ролика,также появились в программе . Женщины рассказали, что обожают Малаховаи его ток-шоу, в подтверждение шоумена наградили жарким поцелуем.По словам старушек, они очень переживали за отношенияЕкатерины и Гогена. После одна из героинь видео намекнула, что готовапобороться за сердце Солнцева.На съемочную площадку пришел и сам шоумен.Гоген Солнцев признался, что видел пародию, и она ему очень понравилась. Онотметил, что рад встретиться с фанатками. Когда же Солнцеву предложили выбратьодну из трех пенсионерок, он не растерялся, и отсеял бабушку, которая сильнеевсех льнула к ведущему. "Малахов в красном твоя", – улыбнулся он. Судя по всему, двум другим женщинам знаменитость подарила шанс на взаимность.