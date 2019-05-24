В столице стартовал фестиваль Рыбная неделя. Гостей угощают русской ухой из осетра, экзотическими блюдами из морепродуктов и другими деликатесами. А потратить съеденные калории можно будет в городских парках: там в эти выходные активная программа.

В столице стартовал фестиваль "Рыбная неделя". Гостей угощают русской ухой из осетра, экзотическими блюдами из морепродуктов и другими деликатесами. А потратить съеденные калории можно будет в городских парках: там в эти выходные активная программа.Долгожданное событие для гурманов: в Москве открылась "Рыбная неделя". Гастрономический фестиваль, как всегда, удивит гостей необычными деликатесами. Например, можно будет попробовать копченые креветки на льду, тартар из сибаса или спагетти с осьминогом.На семи городских площадках — удивительные дары моря. На прилавках — камчатские крабы, дальневосточные кальмары, черноморский гребешок. Повара московских ресторанов не только угостят экзотическими рыбными блюдами, но и научат их готовить. Посетителей ждет и культурная программа — 40 бесплатных экскурсий. Регистрация не требуется, старт — от фестивальной площадки в Климентовском переулке.Продолжить культурные выходные можно в музее-заповеднике "Бородинское поле". Там можно будет окунуться в эпоху Отечественной войны 1812 года. В программе — историческая реконструкция, фестиваль детских духовых оркестров и яркое шоу от кавалеристов Президентского полка.Взмывающие к облакам воздушные красавцы: в эти выходные в парке "Царицыно" пройдет фестиваль "Пестрое небо". На бесплатном мастер-классе научат делать традиционного японского змея — роккаку, в Саду ветра посетителей ждут необычные инсталляции — можно сделать оригинальное фото с лентами, — а берег Нижнего Царицынского пруда станет площадкой для соревнований — там состоится воздушная битва.Столичные парки уже перешли на летний режим: там открываются бесплатные курсы под открытым небом. В Нескучном саду ждут на беговые и функциональные тренировки, в саду "Эрмитаж" бесплатно научат танцевать танго, а в Парке Горького проведут уроки флористики.И приятная новость для киноманов: на ВДНХ можно познакомиться с миром кинематографа Бразилии, Перу, Кубы. В Павильоне Книги уже открылся фестиваль ибероамериканского кино. Программа — насыщенная: драма о бразильском психиатре, трагикомедия, снятая в самом сердце Боливии, и, конечно, страсти от аргентинских режиссеров. Показы бесплатные, а все фильмы — на испанском и португальском: хороший повод начать учить новый язык уже в эти выходные.