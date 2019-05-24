Поющая
ведущая с волонтерами очистила от мусора один из пляжей Краснодарского края.
Ольга Бузова призвала своих подписчиков в Instagram сортировать отходы, отказаться от пластиковых пакетов
и перестать сорить.
Поющая
ведущая с волонтерами очистила от мусора один из пляжей Краснодарского края.
Ольга Бузова призвала своих подписчиков в Instagram сортировать отходы, отказаться от пластиковых пакетов
и перестать сорить.
Знаменитость предложила
фолловерам поразмышлять над тем, как много пластика мы используем в
повседневной жизни и, по возможности, сократить его употребление. При этом она сама
продемонстрировала, что нужно делать.
Вместе с добровольцами
Ольга Бузова убрала от пластиковых отходов и прочего мусора один из пляжей
Краснодарского края. Певица выложила фото, на которых видно, как она собирает держит
в руках пластиковую бутылку, несет полные мусорные пакеты и т.д. "Нас было
совсем немного… а что, если мы объединимся? Только представьте, как быстро мы
сможем сделать наш мир намного прекраснее!.." – призвала пользователей звезда (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.).
Однако далеко не все
оценили добрый порыв Ольги Бузовой. Некоторым показалось, что звезда играет на
публику, обвинив ее в показухе. "Хорошо если от души, а тут видно, что за деньги
показуха вся. Бизмесменша", "Что за постановка?", "Одна реклама, смешно",
"Интересно, она чисто для фоток убирала мусор?", "Жаль, что это все
только пиар", – обрушились с критикой на телеведущую пользователи соцсети.
Но преданные
поклонники поддержали "Оля, умничка, что поддерживаешь такую важную тему! Мы почти
отказались от пакетов", "Молодец. Пропагандируешь хороший пример на такую
огромную аудиторию", – одобрили фанаты.