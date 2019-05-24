Поющая ведущая с волонтерами очистила от мусора один из пляжей Краснодарского края. Ольга Бузова призвала своих подписчиков в Instagram сортировать отходы, отказаться от пластиковых пакетов и перестать сорить.

Поющаяведущая с волонтерами очистила от мусора один из пляжей Краснодарского края.Ольга Бузова призвала своих подписчиков в Instagram сортировать отходы, отказаться от пластиковых пакетови перестать сорить.Знаменитость предложилафолловерам поразмышлять над тем, как много пластика мы используем вповседневной жизни и, по возможности, сократить его употребление. При этом она самапродемонстрировала, что нужно делать.Вместе с добровольцамиОльга Бузова убрала от пластиковых отходов и прочего мусора один из пляжейКраснодарского края. Певица выложила фото, на которых видно, как она собирает держитв руках пластиковую бутылку, несет полные мусорные пакеты и т.д. "Нас былосовсем немного… а что, если мы объединимся? Только представьте, как быстро мысможем сделать наш мир намного прекраснее!.." – призвала пользователей звезда (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.).Однако далеко не всеоценили добрый порыв Ольги Бузовой. Некоторым показалось, что звезда играет напублику, обвинив ее в показухе. "Хорошо если от души, а тут видно, что за деньгипоказуха вся. Бизмесменша", "Что за постановка?", "Одна реклама, смешно","Интересно, она чисто для фоток убирала мусор?", "Жаль, что это всетолько пиар", – обрушились с критикой на телеведущую пользователи соцсети.Но преданныепоклонники поддержали "Оля, умничка, что поддерживаешь такую важную тему! Мы почтиотказались от пакетов", "Молодец. Пропагандируешь хороший пример на такуюогромную аудиторию", – одобрили фанаты.