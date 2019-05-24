Президент Украины Владимир Зеленский повел себя некрасиво. Новый глава государства отказался рассматривать народную петицию о собственной отставке, хотя по закону должен это сделать. Таким образом Зеленский вытер ноги о мнение десятков тысяч человек, недовольных началом его президентства.
Президент Украины Владимир Зеленский повел себя некрасиво. Новый глава государства отказался рассматривать народную петицию о собственной отставке, хотя по закону должен это сделать. Таким образом Зеленский вытер ноги о мнение десятков тысяч человек, недовольных началом его президентства.
О том, что Зеленский отказался рассматривать документ сообщил
руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан. В эфире телеканала
"1+1" он пояснил, что шоумен расценил петицию как "смешную шутку".
Закон предусматривает условия прекращения полномочий главы
государства, петиция в эти основания не входит, подчеркнул он. Вместе с тем он
признал, что часть населения недовольна Зеленским. Команда нового президента
попытается их переубедить, заключил Богдан.
Отказ Зеленского рассматривать петицию вызвал бурю
негодования в народе. По мнению пользователей Сети, новый президент показал
свое истинное лицо и не намерен считаться с мнением простых людей. Другие
предположили, что пребывание юмориста в кресле главы государства продлится не
более двух лет.
Третьи уверены: украинцы, выбрав вместо Петра Порошенко
, сменили шило на мыло. "В деревне дураков новые
развлечения", – прокомментировал ситуацию пользователь с ником Б.Х.
Петиция с требованием отставки нового главы государства
появилась 22 мая и набрала за сутки 25 тысяч человек, а спустя еще день
превысила отметки в сорок тысяч подписавшихся. По мнению авторов, Зеленский не
имеет "моральных обязательств перед собственным народом" и своими
первыми шагами на президентском посту разочаровывает украинцев.
Одновременно с этим появилась более снисходительная к
шоумену петиция. Ее авторы предлагают дать шоумену год на выполнение обещаний.
Если этого не сделано, то должен будет уйти в отставку.