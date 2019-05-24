Президент Украины Владимир Зеленский повел себя некрасиво. Новый глава государства отказался рассматривать народную петицию о собственной отставке, хотя по закону должен это сделать. Таким образом Зеленский вытер ноги о мнение десятков тысяч человек, недовольных началом его президентства.

Президент Украины Владимир Зеленский повел себя некрасиво. Новый глава государства отказался рассматривать народную петицию о собственной отставке, хотя по закону должен это сделать. Таким образом Зеленский вытер ноги о мнение десятков тысяч человек, недовольных началом его президентства.О том, что Зеленский отказался рассматривать документ сообщилруководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан. В эфире телеканала"1+1" он пояснил, что шоумен расценил петицию как "смешную шутку".Закон предусматривает условия прекращения полномочий главыгосударства, петиция в эти основания не входит, подчеркнул он. Вместе с тем онпризнал, что часть населения недовольна Зеленским. Команда нового президентапопытается их переубедить, заключил Богдан.Отказ Зеленского рассматривать петицию вызвал бурюнегодования в народе. По мнению пользователей Сети, новый президент показалсвое истинное лицо и не намерен считаться с мнением простых людей. Другиепредположили, что пребывание юмориста в кресле главы государства продлится неболее двух лет.Третьи уверены: украинцы, выбрав вместо Петра Порошенко, сменили шило на мыло. "В деревне дураков новыеразвлечения", – прокомментировал ситуацию пользователь с ником Б.Х.Петиция с требованием отставки нового главы государствапоявилась 22 мая и набрала за сутки 25 тысяч человек, а спустя еще деньпревысила отметки в сорок тысяч подписавшихся. По мнению авторов, Зеленский неимеет "моральных обязательств перед собственным народом" и своимипервыми шагами на президентском посту разочаровывает украинцев.Одновременно с этим появилась более снисходительная кшоумену петиция. Ее авторы предлагают дать шоумену год на выполнение обещаний.Если этого не сделано, то должен будет уйти в отставку.