Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако. Он проехал лучший круг за 1 минуту 11,118 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+0,081).

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако. Он проехал лучший круг за 1 минуту 11,118 секунды​​​. Вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+0,081).Третье время показал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель (+0,763). Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso стал 14-м (+1.459), зато его партнер по команде Александер Албон из Таиланда замкнул первую пятерку (+0,913).Третья свободная практика, а также квалификация Гран-при Монако пройдут в субботу, 25 мая.