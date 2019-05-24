Национальная хоккейная лига объявила о сокращении дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова, наказанного НХЛ за домашнее насилие. Ее срок истечет в середине регулярного чемпионата сезона-2019/20.

Национальная хоккейная лига объявила о сокращении дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова, наказанного НХЛ за домашнее насилие. Ее срок истечет в середине регулярного чемпионата сезона-2019/20.Ранее представители Лиги объявили, что Войнов из-за дисквалификации пропустит следующий чемпионат, включая игры плей-офф. Однако профсоюз игроков (NHLPA) от имени российского защитника подал апелляцию на данное решение и добился положительного результата.Как сообщает пресс-служба НХЛ, судья арбитражного суда Шайам Дас учел, что Войнов уже отбыл 41 игру в течение регулярного чемпионата-2018/19. Эти матчи были зачтены россиянину в срок дисквалификации.Напомним, что в 2015 году Войнов был признан виновным в домашнем насилии в отношении супруги. Его приговорили к 90 дням тюремного срока. Позже НХЛ дисквалифицировала хоккеиста. После этого Войнов вернулся в Россию, где выступал за санкт-петербургский СКА.