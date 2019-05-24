Тереза Мэй официально объявила о своей отставке. Премьер-министр Великобритании выступила с заявлением возле дверей своей резиденции на Даунинг-стрит. По словам Мэй,она приложила все силы, чтобы сделать страну лучше – но не получилось.

Тереза Мэй официально объявила о своей отставке.Премьер-министр Великобритании выступила с заявлением возле дверей своейрезиденции на Даунинг-стрит. По словам Мэй,она приложила все силы, чтобысделать страну лучше – но не получилось.оставит пост лидера Консервативной партии СоединенногоКоролевства 7 июня. Такое решение ее вынудили принять однопартийцы. Уход сдолжности председателя партии автоматически означает сложение полномочийпремьер-министра.В своей речи Тереза Мэй выразила сожаление, что ситуациясложилась таким образом. "Я старалась сделать Великобританию страной,которая существует не только для привилегированного сословия, но для всех ееграждан", – заявила британский премьер.Она напомнила, что решение о выходе страны из ЕС принималина референдуме все британцы – демократическим путем. Однако, по словам принятое народом решение трижды натыкалось на несогласие британскихполитиков.Процесс выборов нового лидера партии официально начнетсяпосле 7 июня. Основным кандидатом сейчас считается экс-глава МИД СоединенногоКоролевства Борис Джонсон. Он уже подтвердил намерение выдвинуть своюкандидатуру. Претендует на этот пост и бывший лидер палаты общин Андреа Ледсом,пишет .Днем ранее практически все средства массовой информацииСоединенного Королевства заявили, что премьер-министр полностью утратилаконтроль над ситуацией. останется временно исполняющим обязанностипремьера до тех пор, пока не будет избран новый лидер. Как сообщается, этотпроцесс обычно занимает около шести недель.