Тереза Мэй официально объявила о своей отставке.
Премьер-министр Великобритании выступила с заявлением возле дверей своей
резиденции на Даунинг-стрит. По словам Мэй,она приложила все силы, чтобы
сделать страну лучше – но не получилось.
Тереза Мэй официально объявила о своей отставке.
Премьер-министр Великобритании выступила с заявлением возле дверей своей
резиденции на Даунинг-стрит. По словам Мэй,она приложила все силы, чтобы
сделать страну лучше – но не получилось.
оставит пост лидера Консервативной партии Соединенного
Королевства 7 июня. Такое решение ее вынудили принять однопартийцы. Уход с
должности председателя партии автоматически означает сложение полномочий
премьер-министра.
В своей речи Тереза Мэй выразила сожаление, что ситуация
сложилась таким образом. "Я старалась сделать Великобританию страной,
которая существует не только для привилегированного сословия, но для всех ее
граждан", – заявила британский премьер.
Она напомнила, что решение о выходе страны из ЕС принимали
на референдуме все британцы – демократическим путем. Однако, по словам принятое народом решение трижды натыкалось на несогласие британских
политиков.
Процесс выборов нового лидера партии официально начнется
после 7 июня. Основным кандидатом сейчас считается экс-глава МИД Соединенного
Королевства Борис Джонсон. Он уже подтвердил намерение выдвинуть свою
кандидатуру. Претендует на этот пост и бывший лидер палаты общин Андреа Ледсом,
пишет .
Днем ранее практически все средства массовой информации
Соединенного Королевства заявили, что премьер-министр полностью утратила
контроль над ситуацией. останется временно исполняющим обязанности
премьера до тех пор, пока не будет избран новый лидер. Как сообщается, этот
процесс обычно занимает около шести недель.