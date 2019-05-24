Алексей Панин лишился своего дебютного фильма. По словам скандального актера, оператор картины исчез со всем отснятым материалом. Актер обещает уничтожить вора.

Алексей Панин лишился своего дебютного фильма. По словамскандального актера, оператор картины исчез со всем отснятым материалом. Актеробещает "уничтожить" вора.обещал устроить премьеру картины под названием"Я вернулся" в первой половине 2019 года. Однако теперь он вынужденсообщить подписчикам в Instagram,что это событие переносится на неопределенный срок."Ребятки, меня многие спрашивают, когда выйдет моекино. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что оператор, с которым яработал, оказался вором. Его зовут Сюткин Александр. Я спустя только какое-товремя узнал, что человек – подлец. Он, оказывается, кинул огромное количестволюдей в мире кино и шоу-бизнеса, хотя сам он не имеет к нему отношения", -заявил Алексей Панин в опубликованном видео.Актер называет Сюткина "левым человеком, который струдом нажимает кнопку "Play", и заявляет, что оператор, кроме всегопрочего, употребляет наркотики. "Я уничтожу, Саша Сюткин, твою жизнь. Смоими друзьями-артистами – Володей Епифанцевым, Никитой Джигурдой, СашейГоловиным мы готовим видеообращение. Сделаем большой флешмоб по стране, чтобывсе знали, что с тобой работать нельзя", – пригрозил исчезнувшемуоператору актер.В то же время, как сообщает "Вокруг ТВ", ранее винтервью этому изданию нахваливал Сюткина. Актер рассказывал, чтоСаша – человек в голливудским опытом, он работал вторым оператором на "ГарриПоттере" и "Трансформерах", а такжде с Леди гагой и Бейонсе.снимает свою картину с лета прошлого года.Съемки проходят в Саратове. Фильм Панина "Я вернулся" основан нарассказах Аркадия Аверченко. В Сеть просочилось множество скандальных историй отом, что происходит на съемочной площадке.