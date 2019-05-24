Алексей Панин лишился своего дебютного фильма. По словам
скандального актера, оператор картины исчез со всем отснятым материалом. Актер
обещает уничтожить вора.
Алексей Панин лишился своего дебютного фильма. По словам
скандального актера, оператор картины исчез со всем отснятым материалом. Актер
обещает "уничтожить" вора.
обещал устроить премьеру картины под названием
"Я вернулся" в первой половине 2019 года. Однако теперь он вынужден
сообщить подписчикам в Instagram,
что это событие переносится на неопределенный срок.
"Ребятки, меня многие спрашивают, когда выйдет мое
кино. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что оператор, с которым я
работал, оказался вором. Его зовут Сюткин Александр. Я спустя только какое-то
время узнал, что человек – подлец. Он, оказывается, кинул огромное количество
людей в мире кино и шоу-бизнеса, хотя сам он не имеет к нему отношения", -
заявил Алексей Панин в опубликованном видео.
Актер называет Сюткина "левым человеком, который с
трудом нажимает кнопку "Play", и заявляет, что оператор, кроме всего
прочего, употребляет наркотики. "Я уничтожу, Саша Сюткин, твою жизнь. С
моими друзьями-артистами – Володей Епифанцевым, Никитой Джигурдой, Сашей
Головиным мы готовим видеообращение. Сделаем большой флешмоб по стране, чтобы
все знали, что с тобой работать нельзя", – пригрозил исчезнувшему
оператору актер.
В то же время, как сообщает "Вокруг ТВ", ранее в
интервью этому изданию нахваливал Сюткина. Актер рассказывал, что
Саша – человек в голливудским опытом, он работал вторым оператором на "Гарри
Поттере" и "Трансформерах", а такжде с Леди гагой и Бейонсе.
снимает свою картину с лета прошлого года.
Съемки проходят в Саратове. Фильм Панина "Я вернулся" основан на
рассказах Аркадия Аверченко. В Сеть просочилось множество скандальных историй о
том, что происходит на съемочной площадке.