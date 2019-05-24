Украинская теннисистка, 42-я ракетка мира в полуфинале турнира во французском Страсбурге в двух сетах за один час 26 минут обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:4.

Украинская теннисистка, 42-я ракетка мира Даяна Ястремская в полуфинале турнира во французском Страсбурге в двух сетах за один час 26 минут обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:4.Украинка дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти, а у Соболенко, занимающей 11-е место в рейтинге WTA, пять эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк из трех.Таким образом, Ястремская вышла в финал турнира, где сыграет с победительницей противостояния двух француженок Хлоэ Паке (223) – Каролин Гарсия (24).