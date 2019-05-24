Актриса разрешила
своей наследнице Ане завести страницу в Instagram. Юлия Пересильд хочет, чтобы ее
ребенок разбирался в технологиях и шел в ногу со временем.
Актриса разрешила
своей наследнице Ане завести страницу в Instagram. Юлия Пересильд хочет, чтобы ее
ребенок разбирался в технологиях и шел в ногу со временем.
Многие родители считают, что соцсети наносят вред
детской психике и небезопасны. Однако знаменитость пошла на поводу у дочки, но
при одном условии. Страницу Ани в соцсети Юлия Пересильд оформила на себя.
Кроме того,
артистка заранее обговорила с дочерью некоторые пункты. Звезда поставила девочке
условие: она разрешает ей вести свой блог, а Аня размещает на страничке только
интересные тексты, рассказывая о чем-то новом.
"Если эти тексты имеют хоть минимальную художественную или
эмоциональную ценность – пожалуйста. Я ее при этом не контролирую, не навязываю
свое мнение", – цитирует Юлию Пересильд Также актриса отметила, что протест
– это отличительная черта их семьи.
Юлия
Пересильд отметила, что, если аккаунт в Instagram появится у кого-то из
одноклассников Ани, то она все равно тоже себе его заведет. Поэтому актриса и не стала
запрещать дочери пользоваться соцсетями.
Напомним,
воспитывает
двух дочерей: Анну и Марию. Разница в возрасте между сестрами всего три года.
Старшая наследница актрисы увлекается бальными танцами.
Как писали "Дни.ру", рассказала,
что не видит смысла изнурять себя диетами, меняя внешность ради ролей. Также
она призналась, что в студенческие годы питалась лапшой быстрого приготовления
и булками.