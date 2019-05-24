Актриса разрешила своей наследнице Ане завести страницу в Instagram. Юлия Пересильд хочет, чтобы ее ребенок разбирался в технологиях и шел в ногу со временем.

Актриса разрешиласвоей наследнице Ане завести страницу в Instagram. Юлия Пересильд хочет, чтобы ееребенок разбирался в технологиях и шел в ногу со временем.Многие родители считают, что соцсети наносят вреддетской психике и небезопасны. Однако знаменитость пошла на поводу у дочки, нопри одном условии. Страницу Ани в соцсети Юлия Пересильд оформила на себя.Кроме того,артистка заранее обговорила с дочерью некоторые пункты. Звезда поставила девочкеусловие: она разрешает ей вести свой блог, а Аня размещает на страничке толькоинтересные тексты, рассказывая о чем-то новом."Если эти тексты имеют хоть минимальную художественную илиэмоциональную ценность – пожалуйста. Я ее при этом не контролирую, не навязываюсвое мнение", – цитирует Юлию Пересильд Также актриса отметила, что протест– это отличительная черта их семьи.ЮлияПересильд отметила, что, если аккаунт в Instagram появится у кого-то изодноклассников Ани, то она все равно тоже себе его заведет. Поэтому актриса и не сталазапрещать дочери пользоваться соцсетями.Напомним,воспитываетдвух дочерей: Анну и Марию. Разница в возрасте между сестрами всего три года.Старшая наследница актрисы увлекается бальными танцами.Как писали "Дни.ру", рассказала,что не видит смысла изнурять себя диетами, меняя внешность ради ролей. Такжеона призналась, что в студенческие годы питалась лапшой быстрого приготовленияи булками.