Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы

Нарушителям грозит до двух лет тюрьмыВ конце апреля этого года инспекторы ДПС в Юрьев-Польском районе остановили автомобиль «Сузуки». По внешним признакам водитель был пьян. Проведенное освидетельствование подтвердило предположение правоохранителей.Позже выяснилось, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за совершение аналогичного деяния. В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело.По обвинению в аналогичном преступлении перед судом предстанет 60-летний владимирец, которого остановили полицейские в марте. Мужчина сел за руль, употребив спиртное. Факт наличия алкоголя в организме водителя подтвердили показания алкотестера.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, нарушителям грозит до двух лет тюрьмы.