В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью.

В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью.Преступление было совершено ночью 16 ноября 2016 года. Неизвестные проникли на территорию частного домовладения, принадлежащего губернатору и его семье, и подожгли стену дома, облив ее легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в Следственном комитете РФ.В ходе расследования было установлено, что исполнителями были пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, известный в Волгограде как успешный коммерсант, а в узких кругах считавшийся криминальным авторитетом."Целью преступной акции являлось устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур", — пояснили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ.После задержания сообщников Ремезов пустился в бега и был объявлен в розыск. 23 мая 2019 года совместными усилиями ФСБ, СК и МВД он был задержан в Москве. В ближайшее время обвиняемого доставят в Волгоград для проведения следственных действий.