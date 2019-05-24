Министр культуры России Владимир Мединский назвал чудовищным инцидентом запрет исполнения песни Темная ночь в Гданьском музее Второй мировой войны.

Министр культуры России Владимир Мединский назвал чудовищным инцидентом запрет исполнения песни "Темная ночь" в Гданьском музее Второй мировой войны.Инцидент произошел 18 мая. Польские музыканты играли "Темную ночь" в рамках "Европейской ночи музеев", но их выступление прервал руководитель Гданьского музей Кароль Навроцки. Он назвал произведение, написанное композитором Никитой Богословский и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году, большевистским, а его исполнение в стенах музея – неуместным.Мединский заявил ТАСС, что еще более чудовищным выглядит дальнейшее разъяснение музея: якобы это романтическая песня красноармейца, тоскующего по родине по пути в Берлин через Польшу, где он убивал, грабил и насиловал."Этот комментарий за гранью добра и зла", — подчеркнул Мединский. Он выразил сожаление, что вынужден напоминать польским коллегам "очевидные истины и исторические факты".Министр напомнил, что музей Второй мировой войны находится в Гданьске только потому, что в боях за его освобождение погибли 10 тысяч красноармейцев, а также потому, что в 1945 году город перестал быть Данцигом и был передан Польше волей победителя – Советского Союза. Музей существует "только потому, что красноармеец, которого дома ждет любимая", дошел до Берлина и победил, а сама Польша существует сегодня только потому, что ее освободила Красная Армия – по планам нацистов, она была приговорена к тотальному истреблению, подчеркнул Мединский.И если потомки "приговоренных к истреблению польских граждан" считают нормальным оскорбление и русской, и собственной культуры и исторической памяти, — Бог им судья, добавил он.