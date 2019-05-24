Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что главная задача на сезон – это финишировать в таблице выше столичного Спартака. В заключительном туре российской премьер-лиги армейцы сыграют с самарскими Крыльями Советов.

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что главная задача на сезон – это финишировать в таблице выше столичного "Спартака". В заключительном туре российской премьер-лиги армейцы сыграют с самарскими "Крыльями Советов"."У нас абсолютно новая команда, мы неплохо начали этот сезон, – приводит слова Магнуссона ТАСС. – Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но есть досада, что не продолжили выступление в Европе весной, в Лиге Европы – домашнее поражение от "Виктории" стало определяющим".Магнуссен также сообщил, что вторая часть чемпионата России также команде далась не без проблем: "мы пытались изо всех сил, но у нас молодая, перспективная команда, я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне, сейчас же миссия на оставшуюся часть – закончить сезон выше "Спартака", – подытожил Магнуссон.Напомним, за тур до окончания чемпионата ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился строчкой выше, имея в активе 49 очков. В 30-м туре РПЛ "красно-белые" на выезде встретятся с "Оренбургом".