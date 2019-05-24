Фигурант, задержанный полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий, заключен под стражу.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждены уголовные дела в отношении 20-летнего жителя Гусь-Хрустального района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Установлено, что в апреле и мае текущего года подозреваемый, пользуясь отсутствием хозяев, проникал на территорию дачного дома в одной из деревень Гусь-Хрустального района, откуда похищал электрические инструменты. Спустя несколько дней злоумышленник совершил кражу автомобильного инструмента из частного владения в этом же населенном пункте.Потерпевшие, обнаружив пропажу имущества, обратились в полицию. Сумма ущерба, причиненного собственникам противоправными деяниями, превысила 15 000 рублей.Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Часть похищенного имущества фигурант реализовал, а вырученные деньги потратил.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.