Ей грозит до четырех лет лишения свободы
Ей грозит до четырех лет лишения свободы
Ковровские полицейские в одном из многоквартирных домов обнаружили квартиру, в которой процветал наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Оперативники задержали 50-летнюю хозяйку квартиры, а также пятерых мужчин, которые регулярно посещали квартиру, чтобы потреблять запрещенные вещества.
Правоохранители изъяли шприцы, посуду и прочие приспособления, которые использовали наркоманы.
Всех граждан за потребление наркотических средств без назначения врача привлекли к административной ответственности.
В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело за организацию притона. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.