Ей грозит до четырех лет лишения свободы

Ей грозит до четырех лет лишения свободыКовровские полицейские в одном из многоквартирных домов обнаружили квартиру, в которой процветал наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Оперативники задержали 50-летнюю хозяйку квартиры, а также пятерых мужчин, которые регулярно посещали квартиру, чтобы потреблять запрещенные вещества.Правоохранители изъяли шприцы, посуду и прочие приспособления, которые использовали наркоманы.Всех граждан за потребление наркотических средств без назначения врача привлекли к административной ответственности.В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело за организацию притона. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.