Авария в метро, из-за которой 500 человек провели в тоннеле
около 3 часов, возмутила москвичей. Масла в огонь подлили таксисты, которые во
время сбоя взвинтили цены.
Авария в метро, из-за которой 500 человек провели в тоннеле
около 3 часов, возмутила москвичей. Масла в огонь подлили таксисты, которые во
время сбоя взвинтили цены.
Повышенный спрос на такси из-за порадовал
только самих водителей и сервисы по заказу машин. Жители столицы пожаловались в
соцсетях, что таксисты отказывались принимать заказы через приложения, а
пассажиров возили только за наличный расчет. Резко подскочили тарифы на проезд от
станций серой ветки "Алтуфьево", "Бибирево" и "Отрадное".
А такси пользоваться все же приходилось. Несмотря на то, что
между этими станциями пустили бесплатные автобусы, их явно не хватало.
Накануне, около 8 часов вечера, произошла авария в метро. Несколько
составов остановились в тоннеле на серой ветке московского метрополитена.
Причиной стала техническая неисправность электропоезда на станции "Алтуфьево".
Серпуховско-Тимирязевская линия встала.
Пассажирам, пережившим , пришлось провести в
остановившихся поездах от 40 минут до часа. Задержка движения на линии
продолжалась около 3 часов. Были эвакуированы почти 500 человек. "Четырьмя
составами на станции "Бибирево" и "Алтуфьево" были
доставлены 495 человек", – заявил позже представитель метрополитена. По
его словам, обращений от пассажиров за медицинской и психологической помощью не
поступало, передает РИА Новости.
Во время у станций дежурили 4 медицинские бригады и две группы психологов,
желающих обеспечили питьевой водой. Ликвидацией
последствий ЧП занимались более 200 человек и 50 единиц техники. Метрополитен
принес пассажирам извинения за неприятный инцидент.