Авария в метро, из-за которой 500 человек провели в тоннеле около 3 часов, возмутила москвичей. Масла в огонь подлили таксисты, которые во время сбоя взвинтили цены.

Авария в метро, из-за которой 500 человек провели в тоннелеоколо 3 часов, возмутила москвичей. Масла в огонь подлили таксисты, которые вовремя сбоя взвинтили цены.Повышенный спрос на такси из-за порадовалтолько самих водителей и сервисы по заказу машин. Жители столицы пожаловались всоцсетях, что таксисты отказывались принимать заказы через приложения, апассажиров возили только за наличный расчет. Резко подскочили тарифы на проезд отстанций серой ветки "Алтуфьево", "Бибирево" и "Отрадное".А такси пользоваться все же приходилось. Несмотря на то, чтомежду этими станциями пустили бесплатные автобусы, их явно не хватало.Накануне, около 8 часов вечера, произошла авария в метро. Несколькосоставов остановились в тоннеле на серой ветке московского метрополитена.Причиной стала техническая неисправность электропоезда на станции "Алтуфьево".Серпуховско-Тимирязевская линия встала.Пассажирам, пережившим , пришлось провести востановившихся поездах от 40 минут до часа. Задержка движения на линиипродолжалась около 3 часов. Были эвакуированы почти 500 человек. "Четырьмясоставами на станции "Бибирево" и "Алтуфьево" былидоставлены 495 человек", – заявил позже представитель метрополитена. Поего словам, обращений от пассажиров за медицинской и психологической помощью непоступало, передает РИА Новости.Во время у станций дежурили 4 медицинские бригады и две группы психологов,желающих обеспечили питьевой водой. Ликвидациейпоследствий ЧП занимались более 200 человек и 50 единиц техники. Метрополитенпринес пассажирам извинения за неприятный инцидент.