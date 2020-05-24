Российские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Владимир Минеев проведут очный поединок по правилам бокса в рамках ММА-промоушена Fight Nights.

Российские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Владимир Минеев проведут очный поединок по правилам бокса в рамках ММА-промоушена Fight Nights.Информацию подтвердил руководитель бойцовской организации Камиль Гаджиев: "Это будет бокс на площадке Fight Nights. Их бой все время переносится, поскольку автоматически переносятся и планы у ребят. Но на самом деле, ничего не мешает его проведению".Напомним, что Емельяненко-младший нарасхват: на июль у него намечен бой по смешанным правилам против Магомеда Исмаилова, также его вызвала на бой одна из поклонниц, а позже — и Никита Джигурда. Не теряет времени и сам Александр — он бросил вызов Александру Шлеменко, и хочет подраться по правилам бокса.Последнее время Емельяненко проводит в резиденции главы республики Чечня Рамзана Кадырова, где усердно тренируется.