В чемпионате Германии по футболу матчем между мюнхенской Баварией и франкфуртским Айнтрахтом завершилась субботняя программа 27 тура. Встреча завершилась с разгромным счетом 5:2 в пользу мюнхенцев.

В чемпионате Германии по футболу матчем между мюнхенской "Баварией" и франкфуртским "Айнтрахтом" завершилась субботняя программа 27 тура. Встреча проходила на стадионе "Альянц-арена" и завершилась с разгромным счетом 5:2 в пользу мюнхенцев.Футболисты "Баварии" сделали задел в три мяча к 46 минуте матча после забитых голов в исполнении Леона Горетцки, Томаса Мюллера и Роберта Левандовски. Однако уже к 55 минуте "Айнтрахт" сократил отставание до минимума — за три минуты дублем отметился Мартин Хинтереггер.Но больше своим соперникам "Бавария" забить не позволила. Наоборот, в оставшееся время мюнхенцы забили еще дважды — один гол на счету Альфоносо Дэвиса, а еще один в свои ворота отправил все тот же Хинтереггер.Благодаря победе на домашнем стадионе, пускай и пустующем из-за пандемии, "Бавария" вновь вернула 4-очковое преимущество над своим главным преследователем — дортмундской "Боруссией", также сегодня добившейся победы. У "Баварии" после 27 туров 61 балл, у Дортмунда — 57.