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<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2020-chislo-zarazhennyx-koronavirusom-v-rossii-vyroslo-na-8599.html" target="_blank">Число зараженных коронавирусом в России выросло на 8599</a> - За последние сутки количество заболевших коронавирусом в России заметно выросло. Инфекцию обнаружили еще у 8 599 человек.