Единственный сын актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, обладает достаточно яркой внешностью. Лицо и тело 27-летнего отпрыска звезды сплошь покрыто шрамами и татуировками. Также молодой мужчина всерьез занимается спортом, о чем говорят его рельефный торс и руки. Часто наследник знаменитости меняет прически. И даже в выборе цвета волос Денис остается верен себе, порой выбирая самый экстравагантный. Психолог Ксения Ужинцева объяснила Дни.ру, откуда у Шальных такая тяга к эпатажу и экспериментам:

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных,обладает достаточно яркой внешностью. Лицо и тело 27-летнего отпрыска звезды сплошьпокрыто шрамами и татуировками. Также молодой мужчина всерьез занимаетсяспортом, о чем говорят его рельефный торс и руки. Часто наследник знаменитостименяет прически. И даже в выборе цвета волос Денис остается верен себе, поройвыбирая самый экстравагантный. объяснила "Дни.ру", откуда у Шальных такая тяга к эпатажу и экспериментам:Уже не впервые мы наблюдаем внезапные изменения во внешностиДениса. Он не перестает удивлять общественность своими опрометчивымипоступками. Что двигало им на этот раз? Попытаюсь разобраться и дать своюоценку этой ситуации.Безусловно, смена прически говорит о бессознательном желаниидуховно переродиться, изменить свою жизнь и избавиться от прошлого. С точкизрения эзотерики волосы обладают собственной памятью и сохраняют информацию освоем "хозяине", поэтому их "потеря" может, на самом деле, быть началом новогоэтапа жизни.Но это не единственный способ, с помощью которого Дениспытается избавиться от своего прошлого. Прежде мы слышала о его "жгучемжелании" свести татуировки со своего тела, которые оказывают достаточно сильноевлияние на биополе человека, тем самым меняя его мысли, взгляды и идеи. Рисункина теле являются каналом связи биополя с духовным миром человека – они могутего ослаблять и внести дисбаланс в психическое состояние. Одно изображениегроба на лице нашего героя говорит о неком бесстрашии или "великом протесте"всему миру. Но так ли это на самом деле?Каждый раз, доказывая свою значимость,он испытывает временное удовольствие, будто выигрывая очередную битву спридуманным врагом. Ведь самый простой способ снова почувствовать радость ивызвать восхищение окружающих – это сделать новый эксперимент со своейвнешностью.По всей видимости, наш герой задержался в подростковомвозрасте. Периоде, когда демонстрация личности происходит через внешний облик,так как разительных успехов ни в мыслительной, ни в трудовой деятельностиребенок еще не имеет. Тату, разрезанный язык, эксперименты со своей прической –крик души! Такое часто наблюдается у личностей истероидного типа. Главнымичертами таких людей являются эгоцентризм и жажда постоянного внимания. Ониходят "по лезвию ножа", желая навредить себе, при этом не расставаясь с жизнью.Но чего они хотят на самом деле, к чему взывает этот крик души? Конечно, клюбви!, обосновывая это тем, что "будет рада, если в жизни ее мальчика небудет большей проблемы, чем его наколки". А что ей еще остается делать, когдавремя упущено! Не нужно забывать тот факт, что наш герой жил у бабушки, итолько десять процентов времени проводил с матерью. Тем самым дефицит вниманиястал хорошим подспорьем для конфликтных отношений между родителями и чадом. Чтобы не потерять связь с сыном, они приняли позицию наблюдателя и далиему полную свободу действий. А нужно было лишь вовремя давать ребенку своюлюбовь…В психологии есть несколько видов "уродливой родительскойлюбви", одна из них это "откуп". Недостаток времени "прикрывают" подарками,всевозможными дозволениями, беспричинными поощрениями. При таком поведенииродителей ребенок постепенно теряет суть "настоящей любви" и обретает душевнуюпустоту. К 18 годам такому ребенку уже не будет свойственна жалость,сострадание, романтика и милосердие. Он может стать замкнутым и скупым наэмоции, сам страдая от этого. Что мы и можем наблюдать у Дениса, который смеловыражается в отношении СМИ и общественности, ведет себя грубо и порой агрессивно.В настоящее время мы наблюдаем, как родители нашего герояпроявляют "любовь-умиление". Такая любовь не знает слова "нет", отношениястроятся на вседозволенности, и чадо верит в то, что он безоговорочно прав илучший во всем. Капризы, болезненное восприятие неудач и бессовестностьстановятся основными чертами характера. Таким образом, безответственность,отсутствие делового подхода к работе и заботе о родных становятся модельюповедения.Кто бы мог подумать, насколько важную роль играетродительская любовь в основе жизни каждого человека, какую "базу" закладываютнам модели поведения наших родителей!Разумная родительская любовь – это крылья, которые помогаютребенку взлететь к высотам, в противном случае жизнь превращается вбесконечное решение психологических проблем, что мы и наблюдаем в жизни Дениса.