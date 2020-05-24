Всего в регионе 2253 случая заболевания

59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердились во Владимирской области. Из них 18 случаев в областном центре, по 10 – в Гусь-Хрустальном и Петушках, по 5 – в Александрове и Вязниках, 3 – в Собинке, по 2 – в Муроме и Юрьеве-Польском, по 1 – в Судогде, Коврове, Меленках, Кольчугино.Всего по состоянию на 24 мая во Владимирской области зарегистрировали 2253 случая заболевания COVID-19. Больше всего случаев во Владимире, Петушках и Гусь-Хрустальном.Выздоровевшими числятся 320 человек. 23 мая выписали 9 пациентов.Смертельных случаев с начала пандемии было 16.