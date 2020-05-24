Какие методики помогают восстановиться пациентам, переболевшим коронавирусом? Как изменился прием плановых пациентов в крупнейших стационарах, специализирующихся прежде всего на экстренной неотложной помощи?

Какие методики помогают восстановиться пациентам, переболевшим коронавирусом? Как изменился прием плановых пациентов в крупнейших стационарах, специализирующихся прежде всего на экстренной неотложной помощи? О новых правилах госпитализации в условиях пандемии и работе врачей на переднем крае борьбы с коронавирусом в эксклюзивном интервью "Вестям" рассказал глава одного из ведущих медцентов страны — НИИ скорой помощи имени Склифосовского — Сергей Петриков.- Сергей Сергеевич, становится очевидным, что ситуация стабилизируется. На первый план выходят задачи, которые не были в приоритете. Что касается плановой госпитализации, в каком объеме она сейчас оказывается и будет ли что-то меняться?- Мы не останавливали экстренную помощь, но мы также продолжали оказывать плановую помощь тем пациента, у которых было жизнеугрожающее состояние. Сейчас речь идет про то, что в условиях, когда коронавирусная инфекция пошла на спад, нужно расширять объем плановых вмешательств, и про это как раз и шла речь на недавней на пресс-конференции.- Там также шла речь о том, что условия приема, содержания больных будут меняться.- В первую очередь это обследование еще до того, как пациент поступил. Это, конечно, и отдельные входы, и обсервационное отделение, это размещение пациентов в палатах по одному, чтобы минимизировать весь возможный риск. То есть это целая прописанная цепь действий, которую надо выполнять.- Есть ли ощущение, что коронавирусных больных стало меньше?- Мы можем говорить только про стационары. И есть не ощущения, а четкие данные, что в них больных стало меньше.- Свои методы лечения есть у всех. Поделитесь, как вы ставите на ноги пациентов?- В московском здравоохранении методы лечения унифицированы. Если пациент реанимационный и у него есть нарушения дыхания, все зависит от того, какой уровень оксидации крови у него в данный момент. Тогда это, естественно, реанимационное лечение.- То есть форма стандартная?- Да.- Таблетки применяются какие-то?- Это известная совершенно схема лечения. Это гидроксихлорофин, эритромицин, блокаторы интерлейкинов.- Для тех, кто перенес коронавирус и выздоровел, есть ли какие-то рекомендации? Может быть, есть какие-то специальные программы реабилитации?- Это очень много методов. COVID-19 вообще, связан с тем, что меняется свертываемость крови. Это специальная пассивная кинезотерапия, когда применяются специальные тренажеры, похожие на велосипед, чтобы человек постоянно двигался. Разная дыхательная гимнастика. Это помогает предотвратить развитие тромбозов в венах нижних конечностей. Кровь лучше двигается по ногам, осложнений гораздо меньше.- Приехал вылечившийся человек домой. Что вы ему можете посоветовать?- Прежде всего это дыхательная гимнастика. Я знаю, что сейчас готовятся методические рекомендации по лечебной физкультуре и по реабилитации на дому.- Ваши сотрудники прошли обследование на антитела?- Постоянно проходят. Не один раз.- Какие результаты?- Я сам сдавал недавно на антитела.- И как?- Все отрицательно — иммуноглобулины M и G. Но я одновременно сдавал и ПЦР, естественно. Но если говорить навскидку, где-то процентов 10-15 сотрудников имеют иммуноглобулины G.- Спасибо огромное за вашу работу. Сил вам и здоровья.