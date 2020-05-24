В США приспущены государственные флаги в память о жертвах коронавируса, число которых в стране приближается к ста тысячам.

В США приспущены государственные флаги в память о жертвах коронавируса, число которых в стране приближается к ста тысячам.На северо-западе Германии сразу несколько человек заразились и еще 50 помещены в карантин после посещения ресторана. Это первый подобный случай с тех пор, как в стране вновь стали открываться заведения общественного питания.Между тем в Евросоюзе назревает новый раскол по поводу того, как восстанавливать пострадавшую от пандемии экономику. Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция, называющие себя "экономной четверкой", обнародовали собственный план, согласно которому наиболее пострадавшим от коронавируса странам нужно выдавать кредиты, а вовсе не субсидии, как предлагают Париж и Берлин.А в Британии за нарушение карантина требуют уволить ближайшего советника Бориса Джонсона.Ближайший советник премьер-министра Джонсона Доминик Каммингс потребовал от журналистов соблюдать безопасную дистанцию. При этом сам чиновник грубо нарушил предписанные правительством правила. Вместо обязательной самоизоляции в своем доме Каммингс и его супруга, в конце марта заразившись коронавирусом, уехали из Лондона к его родителям в город Дарем на севере Англии. Оппозиция требует его немедленной отставки, но в кабинете министров утверждают, что Каммингс был вынужден уехать, чтобы за его ребенком могла ухаживать его сестра. Якобы во время болезни советник Джонсона и его супруга ни с кем не контактировали.По карьерной лестнице Каммингс взлетел вместе с Brexit - он руководил кампанией "Голосуй за выход". И даже стал героем телесериала — его роль исполнил Бенедикт Камбербэтч.Бывший премьер Дэвид Кэмерон называл Каммингса "психопатом". В правительстве его считают выскочкой. Но впервые у оппозиции появился реальный шанс убрать его с политической сцены."Правила режима изоляции весьма четкие: если вас или кого-либо из ваших домочадцев подозревают в заражении коронавирусом, вы должны немедленно самоизолироваться и не покидать дом. Однако главный советник премьер-министра, похоже, считает, что для него и для британского народа существуют разные правила", — заявляют лейбористы.После болезни Борис Джонсон появляется на публике крайне редко. За его спиной идут разговоры о том, что он сильно сдал. Известный британский биохимик, лауреат Нобелевской премии Пол Нерс обвинил правительство в некомпетентности: "Я неустанно задаюсь вопросом, существует ли у нас эффективная правительственная система, которая совмещала бы в себе научные выводы и политические действия? И, что важнее, кто на самом деле стоит во главе принятия решений? Министры, система здравоохранения или, может, ученые? Это неизвестно. И главный вопрос: а эти люди, кто бы они ни были, знают что делают?"На 1 июня в стране назначено открытие начальных школ. Там уже проводят дезинфекцию."Дети будут входить и выходить группами через разные двери. Они не будут пересекаться даже по дороге в туалет и раздевалки. А что касается завтраков и обедов, их будут приносить из школьной столовой в классы", — рассказала одна из учителей. Но удастся ли на практике удержать детей от тесного общения, неизвестно.Уровень заболеваемости в Британии заметно снизился. Но опросы общественного мнения показывают, что 60% британцев не уверены в том, что не надо так спешить с открытием школ. Больше половины опрошенных считают, что смягчение карантина преждевременно.В Англии сейчас активно тестируют электронные иммунные паспорта, хотя ученые все еще спорят о качестве тестов на антитела и о том, насколько устойчив иммунитет к коронавирусной инфекции.