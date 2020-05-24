Лидер КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи – правящей партии Северной Кореи. Были рассмотрены вопросы совершенствования ядерного сдерживания.

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи – правящей партии Северной Кореи. Были рассмотрены вопросы совершенствования ядерного сдерживания.Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало материал о заседании в воскресенье, дата проведения мероприятия не названа, но указано, что приказы, которые лидер КНДР подписал по итогам заседания, опубликованы 23 мая, сообщает РИА Новости.На заседании были сформулированы новые направления политики по дальнейшему наращиванию ядерного сдерживания и приведению стратегических сил в состояние повышенной боевой готовности, отмечает "Интерфакс".Сообщения об участии Ким Чен Ына в публичных мероприятиях не появлялись 20 дней (12 апреля он не посетил ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена), что дало основу для слухов, распространяемых в западных, южнокорейских и японских СМИ о серьезных проблемах со здоровьем руководителя КНДР.1 мая Ким Чен Ын по случаю Дня труда перерезал ленточку, открывая фабрику по производству удобрений.