Коронавирусом в мире заразились 5,24 миллиона человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 24 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

Коронавирусом в мире заразились 5,24 миллиона человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 24 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирусом в России заразились на 24 мая 335,8 тысячи человек. За последние сутки выявлено 9 434 новых случая. С начала эпидемии COVID-19 в РФ выздоровили 108 тысяч человек, 3 388 пациентов не смогли справиться с коварной инфекцией.В Москве объявили первые результаты массового тестирования на коронавирус. Иммунитет к COVID-19 выявлен у 12% из 50 тысяч человек, сообщил руководитель городского департамента здравоохренения Алексей Хрипун. На антитела в столице планируется проверить шесть миллионов человек.В мире коронавирусом заразились свыше 5,24 миллиона человек, скончались почти 340 тысяч пациентов, следует из актуальных данных Университета Джона Хопкинса. В США число заболевших превысило 1,6 миллиона человек.Тревожные новости приходят из Южной Америки. Бразилия обогнала Россию и вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом: за истекшие сутки в стране выявлено 20 803 случая – это рекорд с начала эпидемии. Общее число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 330 тысяч, число жертв достигло 21 тысячи.Коронавирус в миреЗаболели – 5 240 347Умерли – 339 883Выздоровели – 1 920 231Коронавирус в РоссииЗаболели – 335 882Умерли – 3 388Выздоровели – 107 936Коронавирус в МосквеЗаболели – 162 599Умерли – 1 934Выздоровели – 47 413Сколько заболевших коронавирусомМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква162 5991 93447 413Россия335 8823 388107 936США1 600 48195 921350 135Весь мир5 240 347339 8831 920 231Коронавирус сегодня | | || | | | |