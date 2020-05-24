Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные о смертности в Москве. Жертвами COVID-19 стали 59 человек. Таким образом, число умерших от коронавируса в ..

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные о смертности в Москве. Жертвами COVID-19 стали 59 человек.Таким образом, число умерших от коронавируса в столице выросло до 1993. Накануне стало известно, что от коронавируса скончались 67 жителей Москвы.За весь период в России зафиксировано335 882 зараженных COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц 107 936 граждан.