Лион продолжает выступать против досрочного завершения футбольного сезона во Франции. Клуб рассчитывает добиться разрешения доиграть чемпионат в судебном порядке.

"Лион" продолжает выступать против досрочного завершения футбольного сезона во Франции. Клуб рассчитывает добиться разрешения доиграть чемпионат в судебном порядке.Суд первой инстанции отверг апелляцию "Лиона", "Амьена" и "Тулузы" о досрочном завершении чемпионата Франции. Но "Лион" не собирается прекращать борьбу. Клуб выпустил официальное заявление, в котором ссылается на примера Германии и Испании, решивших возобновить свои чемпионаты. Также говорится об изменении эпидемиологической обстановки к лучшему, сообщает ТАСС.В связи с пандемией коронавируса Франция завершила чемпионат досрочно. "Пари Сен-Жермен" был объявлен чемпионом, "Марсель" и "Ренн" получили путёвки в Лигу чемпионов, "Лилль", "Ницца" и "Реймс" получили право сыграть в Лиге Европы. Занявший седьмое место "Лион" остался без еврокубков.