Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце прекратит свои выступления за клуб после того, как завершится текущий сезон. Об этом сообщил председатель совета директоров Михаэль Цорк.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце прекратит свои выступления за клуб после того, как завершится текущий сезон. Об этом сообщил председатель совета директоров Михаэль Цорк."Летом мы расстаемся с Гетце. Вместе с Марио мы приняли взаимное и уважительное решение, — приводит слова Цорка официальный сайт "шмелей". — Он — отличный парень".Где Гетце продолжит свою карьеру после "Боруссии" не сообщается. За свою карьеру у 27-летнего хавбека было два периода выступлений в Дортмунде: с 2010 по 2013 год и с 2016 года по сегодняшний день. Между этими отрезками он защищал цвета "Баварии".На данный момент стоимость Гетце оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 10,5 миллионов евро.