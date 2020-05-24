Ровно два года назад Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой. Рэп-исполнитель поздравил супругу с ситцевой свадьбой в своем Инстаграм.

Ровно два года назад Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой. Рэп-исполнитель поздравил супругу с ситцевой свадьбой в своем "Инстаграм".Потап поделился нежными свадебными фотографиями и написал, что безмерно счастлив в браке. Продюсер поблагодарил Настю Каменских за то, что она всегда рядом, и поздравил с первой годовщиной.22 Май 2020 в 9:29 PDTПоклонники звездной пары не удержались и засыпали милыми комментариями фотографию супругов."Какая красивая пара, глаз не оторвать", – восхищались подписчики Потапа.Еще в 2006 году, когда пара только начинала выступать дуэтом, слушатели пророчили им славу и долгий служебный роман. Слухи об отношениях Потапа и Насти ходили долгие десять лет. Несмотря на то, что публика и поклонники часто задавали паре назойливые вопросы, рэп-исполнитель и певица рассекретили свой статус только в день свадебной церемонии. Тогда же в свет вышло музыкальное видео на песню "Константа".Стоит отметить, что для Потапа это второй брак. Первой женой продюсера стала Ирина Горовая, в 2008 году родившая ему сына Андрея. В 2014 году Алексей и Ирина расстались.