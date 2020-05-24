Итальянский Наполи намерен продать летом четверых футболистов. Неаполитанцы рассчитывают выручить от предстоящих сделок 200 миллионов евро.

Итальянский "Наполи" намерен продать летом четверых футболистов. Неаполитанцы рассчитывают выручить от предстоящих сделок 200 миллионов евро.Согласно информации РИА Новости, речь идет о защитниках Калиду Кулибали и Фаузи Гуламе, полузащитнике Аллане и нападающем Аркадиуше Милике. Самый дорогой из этой четверки француз Кулибали, которого оценивают в 90 миллионов.Ожидалось, что Неаполь покинет нападающий Дрис Мертенс. Но 33-летний бельгиец продлил контракт с "Наполи".