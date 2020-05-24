Два клуба Национальной хоккейной лиги - Каролина Харрикейнс и Тампа-Бэй Лайтнинг выступили против нового формата Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше примут участие 24 команды, а не 16 как обычно.

Два клуба Национальной хоккейной лиги — "Каролина Харрикейнс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" выступили против нового формата Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше примут участие 24 команды, а не 16 как обычно.В связи с пандемией коронавирусной инфекцией, было принято решение не доигрывать регулярный чемпионат. К розыгрышу плей-офф будут допущены 24 клуба. Но при этом будет введен дополнительный раунд, от которого освобождены по четыре лучших клуба каждой из конференций. Эта мера временная и распространяется только на текущий сезон.Исполком профсоюза игроков НХЛ одобрил нововведения. Однако, как сообщает РИА Новости, два клуба — "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Каролина Харрикейнз" высказались против.