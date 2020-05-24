Сегодня 115-я годовщина со дня рождения советского писателя Михаила Шолохова. В этот день на родине писателя в станице Вёшенской в Ростовской области всегда проводили масштабный праздник.

Сегодня 115-я годовщина со дня рождения советского писателя Михаила Шолохова. В этот день на родине писателя в станице Вёшенской в Ростовской области всегда проводили масштабный праздник.В этом году фестиваль "Шолоховская весна" пришлось перенести на неопределенный срок. Тем не менее частично праздник все-таки состоится.Некоторые мероприятия организуют в онлайн-режиме. Среди них — всероссийская литературная акция-марафон: известные деятели культуры, искусства, политики прочтут главы романа "Они сражались за Родину".Каждый из участников прочтет видеоотрывок на 35 минут. Эти эпизоды по очереди появятся на странице музея. Марафон будет продолжаться несколько месяцев, сообщает телеканал "Россия 24".