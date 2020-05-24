Несколько дней назад стало известно о том, что звезда популярного сериала Дом с террасой была обнаружена мертвой. Ханне Кимур было 22 года.

Несколько дней назад стало известно о том, что звезда популярного сериала "Дом с террасой" была обнаружена мертвой. Ханне Кимур было 22 года.22 мая Ханна была обнаружена мертвой. Издание Variety сообщает, что причина смерти молодой актрисы остается неизвестной. Стоит отметить, что за несколько часов до своей кончины Кимур опубликовала пост в Инстаграме с подписью "До свидания".Поклонники актрисы находятся в недоумении и даже не могут предположить, что послужило причиной такого исхода событий. Фанаты Ханны долгое время наблюдали за ее поведением и заметили, что актриса сильно изменилась: стала тревожной. В своих постах звезда сериала писала, что больше не хочет быть человеком. Близкие знакомые Кимур не смогли объяснить, что так сильно задело девушку.22 Май 2020 в 11:15 PDTПо мнению экспертов, Ханна могла быть подвержена травли в интернете. Ведь актриса не раз сталкивалась с завистливыми и гневными комментариями.В связи со смертью девушки, студия Netflix решила отложить выход новых серий шоу "Дом с террасой: Токио".