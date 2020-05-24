Испытания на людях противовирусной вакцины, разработанной специалистами НИИ эпидемиологии имени Гамалеи, будут готовы к старту в июне. Доклинические исследования показали хорошие результаты.

Испытания на людях противовирусной вакцины, разработанной специалистами НИИ эпидемиологии имени Гамалеи, будут готовы к старту в июне. Доклинические исследования показали хорошие результаты. Производство препарата для вакцинации от COVID-19 может начаться в конце лета. А пока специалисты приступили к скринингу населения на наличие антител к вирусу. Масштабная программа тестирования развернута в Москве. И, судя по результатам, каждый восьмой уже имеет иммунитет. Как это влияет на режим ограничений и самоизоляции?Они идут в поликлинику с надеждой: а вдруг уже переболели опасной инфекцией без симптомов, и теперь у организма есть антитела для защиты от вируса?30 московских поликлиник принимают по 500 пациентов ежедневно. Приглашают случайно выбранных людей. Берут кровь из вены. Уже завтра — результат. Если есть антитела класса IGM — вирус в организме."Это пациенты, которые находятся в острой фазе заболевания. У них протекает бессимптомно. Тем не менее они в этот момент опасны для окружающих, поэтому принимается решение об их изоляции", — разъясняет главный врач 109-й поликлиники Яков Сандаков.Если антитела IGM положительные, организм уже выработал защиту. Первые результаты обнадеживают: у горожан формируется коллективный иммунитет, который поможет остановить распространение вируса."Из более чем 50 тысяч обследованных у 12,5 процента москвичей выявлены антитела IGM. У этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", — отмечает глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.Похожая картина была и в других мегаполисах, столкнувшихся с пандемией. В Нью-Йорке антитела есть у 19 процентов горожан, в Мадриде — у 14, в Ухане — у 6. Этого уровня оказалось достаточно, чтобы постепенно ослаблять карантинные меры."Мы действуем уже не вслепую. А получаем необходимую информацию, которая позволит более прицельно реагировать на существующую ситуацию", — заявляет руководитель отдела природно-очаговых инфекций Центра имени Н.Ф. Гамалеи Артем Ткачук.Какой нужен коллективный иммунитет, чтобы говорить о победе над вирусом, пока не ясно. Предполагается, что антитела должны быть у 60 процентов населения. Вероятно, такого уровня можно будет достигнуть только после появления вакцины. В России ее испытания на людях начнутся уже через две недели."Где-то в первой декаде июне мы можем подать документы в Министерство здравоохранения для получения разрешения на клинические исследования этого препарата", — надеется директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, академик РАН Александр Гинцбург.А пока тестирование на антитела предлагают сделать по-настоящему массовым. Только в столице планируют проверить до шести миллионов человек. Добровольно и бесплатно обследуют пациентов неинфекционных стационаров и работников городских служб. К тестированию подключатся и частные лаборатории. Их цифры даже более оптимистичны: иммунитет есть у 14 процентов сдавших анализ. Но радоваться рано."Просто если у них есть антитела, они могут чувствовать себя чуть увереннее, но это не значит, что они могут не соблюдать карантинные меры", — говорит директор по стратегическому развитию и инновациям частной медицинской компании Дмитрий Фадин.Скорее наоборот: какое-то время лучше ограничить социальные контакты. Достоверно неизвестно, как долго после болезни человек может быть заразен. Кроме того, неизвестно, насколько надежен иммунитет. В Москве нет повторных случаев заражения, но и, говорят врачи, времени прошло мало. Все будет зависеть от того, начнет ли мутировать вирус — это будет понятно, уже к концу года.