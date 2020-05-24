Национальная армия Ливии обвинила Турцию в поддержке террористов. И это не просто слова. Ливийские военные представили неопровержимые доказательства.

Национальная армия Ливии обвинила Турцию в поддержке террористов. И это не просто слова. Ливийские военные представили неопровержимые доказательства. Раскрыта схема, как турецкая сторона вербует и вооружает боевиков, а потом перебрасывает их в Ливию.Турцию вновь обвиняют в поддержке террористических группировок. На этот раз в Ливии представили доказательства нарушений норм международного права Анкарой. Официальный представитель ливийской национальной армии нового ничего не сказал, но показал. В ходе брифинга каждое заявление генерала Мисмари было проиллюстрировано.В распоряжении командования национальной армии оказались и видеодоказательства переброски Турцией вооружения и техники. Это и ударные беспилотники, и реактивные системы залпового огня турецкого производства, и артсистемы. Вот кадры с регистратора бронеавтомобиля, машина была захвачена бойцами ЛНА. Здесь весь боевой путь броневика от завода в Измире до передовой в Ливии."Эти кадры подтверждают, что уже в начале прошлого года турецкая сторона готовилась к агрессии против нашей родины", — заявил Ахмед Аль-Мисмари, официальный представитель командования ЛНА.Генерал Мисмари представил и кадры обучения сирийских боевиков на территории Ливии. Не секрет, что Анкара активно перебрасывает членов террористических группировок, которые действуют на севере Сирии, в Ливию, чтобы радикалы участвовали в боевых действиях на стороне правительства национального единства."Только за последнюю неделю в оккупированный Триполи прибыли с турецкой территории 37 авиарейсов с наемниками из числа боевиков террористических группировок, а также с современными образцами вооружений и техники", — отметил Мисмари.Ливийские военные обвиняют Турцию и Эрдогана лично. По словам Мисмари, это по вине турецкого президента интенсивность конфликта в Ливии нарастает, а переговорный процесс не может привести даже к стабильному перемирию."Нарушая международное эмбарго, которое должно было служить гарантом развития процесса мирного урегулирования в Ливии, Турция совершенно открыто направляет в нашу страну сотни единиц бронетехники, артиллерийских орудий, беспилотных летательных аппаратов, крупнокалиберных пулеметов и других наступательных вооружений, которые убивают наших граждан", — подчеркнул Мисмари.На самом деле стороны уже давно обвиняют друг друга в различных нарушениях и нежелании договариваться. Но у протурецких сил в Ливии позиция куда более уязвимая. Анкара действительно активно поддерживает радикалов, одни банды боевиков из Мисураты чего стоят. И все это на фоне поддержки сирийских радикалов в Идлибе. Очередной репетиционный удар по внешнеполитическим амбициям Эрдогана.