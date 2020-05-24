Специальная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в пакистанском городе Карачи постарается завершить работу за три месяца, пообещал министр страны авиации Гулам Сарвар Хан.

Специальная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в пакистанском городе Карачи постарается завершить работу за три месяца, пообещал министр страны авиации Гулам Сарвар Хан.Он также заверил, что расследование будет прозрачным и его выводы станут достоянием общественности. По словам министра, расследование уже началось, в ближайшее время к нему присоединятся специалисты компании Airbus из Германии и Франции, пишет ТАСС.Самолет Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" потерпел крушение около международного аэропорта имени Джинны в Карачи. Лайнер рухнул на жилые дома. Из находившихся на борту 99 человек 97 погибли, двое выжили. По предварительной информации, самолет упал после столкновения с птицами.В состав спецкомиссии по расследованию ЧП пока вошли четыре человека во главе с президентом Бюро по расследованию авиационных происшествий Пакистана Мухаммадом Усманом Гани.Оба черных ящика разбившегося самолета найдены, сообщается, что они будут направлены производителю, расшифровка может занять несколько недель.