Посольство России в США раскритиковало агентство Bloomberg за ложную статью о рейтинге президента Владимира Путина. В дипмиссии призвали редакцию агентства принести извинения.

Посольство России в США раскритиковало агентство Bloomberg за ложную статью о рейтинге президента Владимира Путина. В дипмиссии призвали редакцию агентства принести извинения.Поводом для скандала стала статья, опубликованная 21 мая. В ней приводится график ВЦИОМ об уровне доверия населения Владимиру Путину. Как утверждают авторы материала, в апреле рейтинг главы страны снизился до 27%. Причиной тому – усиление кризиса, вызванного пандемией коронавируса."Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для создания устойчивых ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России", – заявили дипломаты на странице в "Фейсбуке". По их словам, редакция агентства Bloomberg демонстрирует неуважение к своей аудитории, публикуя ложные материалы.В то же время представители российского посольства отметили, что рассчитывают на порядочность журналистов. Они призвали их проявить объективность и профессионализм и обнародовать реальные цифры статистики, а также принести извинения своим читателям за ложные данные.Отметим, это не первый раз, когда редакция агентства Bloomberg уличена в дезинформации аудитории.Материал дополняется.