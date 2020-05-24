Российский гонщик Сергей Сироткин, выступавший в 2018 году за британскую команду Williams, не исключил, что через некоторое время он может вернуться в призовую конюшню Формулы-1. В последний сезон наш спортсмен был резервным пилотом Renault и McLaren.

Российский гонщик Сергей Сироткин, выступавший в 2018 году за британскую команду Williams, не исключил, что через некоторое время он может вернуться в призовую "конюшню" "Формулы-1". В последний сезон наш спортсмен был резервным пилотом Renault и McLaren."Конечно, меня волнует вопрос возвращения в "Формулу-1", — цитирует Сироткина издание Grandpx.News. – И шансы у меня есть, боремся. Японимаю, что очень хочу этого. Неважно, что говорили про скорость машин – это все-таки "Формула-1" и быстрейшие болиды в истории. У меня до сих пор очень хорошие отношения с Williams, и я не скрываю, что хотел бы вернуться".Стоит напомнить, что в сезон-2020 гонщиками Williams являются Джордж Расселл и Николя Латифи. Однако, по сообщениям инсайдеров, Расселл с большой степенью вероятности может заменить Валттери Боттаса в составе Mercedes в 2021 году.