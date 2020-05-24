Недавно Константин Эрнст вновь стал отцом. Молодая супруга генерального директора Первого канала подарила ему третьего ребенка.

Недавно Константин Эрнст вновь стал отцом. Молодая супруга генерального директора Первого канала подарила ему третьего ребенка.СМИ сообщают, что в семье Константина Эрнста прибавление. Его молодая жена Софья родила третьего ребенка. Кто это – мальчик или девочка – держится в секрете. Точного дня, когда наследник появился на свет, тоже неизвестно. Поклонники поздравляют возлюбленных, а также с нетерпением ждут подробностей.Интересно, что Константин Львович и Софья старались скрывать беременность. Однако в декабре прошлого года молчать о скором появлении на свет наследника была невозможно. Актрису с округлившемся животом заметили на премьере фильма "Союз спасения". После этого никто не сомневался, что Софья находится в интересном положении.Кстати, недавно гендиректор Первого канала появился на публике с детьми впервые. Семейство посетило шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".6 Фев 2020 в 3:05 PSTНапомним, у Константина Львовича и Софьи первый ребенок родился в 2016 году. Малышку назвали Эрикой. Через год на свет появилась дочь Кира. У Эрнста есть еще одна наследница от прошлого брака. Александра родилась в 1994 году.