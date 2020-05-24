Игрок футбольного клуба Спартак Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом. Об этом сообщили представители команды на официальном сайте. Отмечается, что сейчас спортсмен лечится дома. ..

Игрок футбольного клуба "Спартак" Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом. Об этом сообщили представители команды на официальном сайте.Отмечается, что сейчас спортсмен лечится дома. Болезнь протекает у него без симптомов. В ближайшее время Зелимхан Бакаев пройдет дополнительное обследование.Ранее стало известно о госпитализации владельца клуба "Спартак" Леонида Федуна. У мужчины обнаружили COVID-19. Он находится под наблюдением медиков.