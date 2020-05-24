Комендантский час, отмена общественного транспорта и продление карантина. Страны по всему миру вновь ужесточают ограничительные меры. Для арабских стран это связано с праздником в честь окончания Рамадана, но для других - с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. ВОЗ накануне назвали Южную Америку новым эпицентром эпидемии.

Комендантский час, отмена общественного транспорта и продление карантина. Страны по всему миру вновь ужесточают ограничительные меры. Для арабских стран это связано с праздником в честь окончания Рамадана, но для других — с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. ВОЗ накануне назвали Южную Америку новым эпицентром эпидемии, в том числе это связано и с обилием бедных районов в крупных городах, где распространение коронавируса идет особенно быстро. В США же обеспокоены другим показателем — резким ростом числа самоубийств.Никаких молитв в мечетях и застолий на улицах. В этом году праздник по окончанию Рамадана для мусульман непривычно тихий. Власти большинства арабских стран еще накануне дня разговения вновь ужесточили ограничения: в Египте неделю не будет работать общественный транспорт, в Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение, в Иордании — комендантский час. В Катаре министр здравоохранения призвала всех правоверных остаться дома, аналогичную просьбу озвучили и в Израиле."Мечеть Аль-Акса, где мы традиционно собирались в этот день для общей молитвы, закрыта. Нас туда не пускают, это запрещено. И как нам праздновать? Что делать? Только молиться снаружи своих домов, к примеру, на детских площадках", — говорит житель Иерусалима Муххамед Саббадах.Комендантский час на время празднования окончания Рамадана ввели и в Турции, улицы там непривычно пустые для этого времени года. Впрочем, власти надеются, что через полтора- два месяца города смогут хоть немного наполнить туристы. Вначале из Китая, Японии, Южной Кореи и арабских стран, и только потом из Европы и России."Туризм важен не только для Антальи и Аланьи, он важен для всей Турции. Мы провели четырехсторонние переговоры с Германией, Францией и Великобританией по туризму. Мы дважды общались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мы знаем, что российские туристы хотят приехать в нашу страну. Хотя мы ожидаем наплыв иностранных туристов с конца июля, но больше в августе и особенно в сентябре и октябре", — говорит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Улицы европейских городов уже заполнены, но не туристами, а протестующими. В Польше правоохранители взяли в плотное кольцо активистов с национальными флагами, которые требовали полной отмены карантинных мер. Во французском Сен-Назере полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу недовольных. В Испании обошлось без столкновений – протестующие, дабы соблюдать социальную дистанцию, анти-карантинный протест провели в машинах. В Германии на улицу вышли как противники локдауна, так и его защитники. Причем последние устроили заезд на велосипедах и призвали всю страну объединится в борьбе с вирусом. А в Италии уже обеспокоены не карантином – родители и учителя опасаются, что в сентябре школы не откроются, и дети продолжат обучаться дистанционно.Великобритания гудит не из-за карантина, а из-за его нарушителя – советника премьер-министра Доминика Каммингса. Его журналисты поймали за несоблюдением ограничительных мер дважды, а ведь у Каммингса были легкие симптомы заболевания в марте. Каммингс, тем не менее, в это время навестил родителей, покинув Лондон, а спустя две недели с женой отправился к родственникам в Дарем. В правительстве отметили: Каммингс поехал в другой город, чтобы его сестра позаботилась о ребенке, которого нужно было на всякий случай изолировать от родителей.- Вы не думаете подать в отставку? Народ крайне недоволен вашим поступком.- Я так не думаю. Вы, ребята, вероятно, правы в этом вопросе так же, как и по поводу Брексита. Вы все что говорили тогда? И как оно теперь вышло?Карантин стал главной темой дня в Аргентине. Власти страны решили продлить ограничительные меры до 7 июня. Чиновники приняли решение увеличить тестирование в бедных районах крупных городов, где вирус распространяется с неимоверной скоростью. С аналогичной проблемой столкнулись и в Бразилии. Там число летальных исходов за прошедшие сутки выросло почти на тысячу.Смертностью обеспокоены и в США, но не из-за коронавируса. Врачи по всей стране отмечают резкий рост числа самоубийств и попыток свести счеты с жизнью. В Калифорнии в одной из клиник за два месяца насчитали больше смертей от суицида, нежели от COVID-19. Количество звонков на горячую линию психологической поддержки выросло в семь раз.