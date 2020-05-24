Алена Бабенко была вынуждена покинуть проект Танцы со звездами. У нее подтвердился COVID-19.

Алена Бабенко была вынуждена покинуть проект "Танцы со звездами". У нее подтвердился COVID-19.48-летняя Алена Бабенко последнее время не выходила на связь. Однако на днях она все же решила сообщить, почему от нее не было новостей. Оказалось, что актриса уже целую неделю лежит в больнице и лечится от коронавируса.Как только знаменитость почувствовала недомогание, решила отказаться от участия в шоу "Танцы со звездами" и самоизолироваться. Алена посчитала себя ответственной за здоровье друзей и коллег. Спустя некоторое время Бабенко узнала, что ее слабость и недомогание были симптомами коронавируса."Я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!", – написала она в своем инстаграм-аккаунте.23 Май 2020 в 12:26 PDTАктриса отметила, что не любит рассказывать о своих заболеваниях, но решила нарушить данное себе обещание и поделиться информацией с общественностью. Актриса понимает – эта инфекция сейчас касается всех.Сейчас Алена чувствует себя гораздо лучше и верит, что болезнь начала отступать. Она поблагодарила за поддержку партнера по проекту "Танцы со звездами", танцора Максима Петрова и сообщила поклонникам, что не вернется на шоу.