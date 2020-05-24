Три зажигательных номера, три разных образа, состязание в режиме реального времени и в итоге - объявление победителей. 24 мая на телеканале Россия 1 - суперфинал грандиозного шоу Танцы со звездами. Чем запомнится этот сезон зрителям и участникам? Какие моменты соревнований остались за кадром? И как вспоминают шоу те, кто был первым?
Три зажигательных номера, три разных образа, состязание в режиме реального времени и в итоге — объявление победителей. 24 мая на телеканале "Россия 1" — суперфинал грандиозного шоу "Танцы со звездами". Чем запомнится этот сезон зрителям и участникам? Какие моменты соревнований остались за кадром? И как вспоминают шоу те, кто был первым?
В финале 11-го сезона грандиозного проекта "Танцы со звездами" участники не только "зажгут" на паркете, но и взлетят под самый купол съемочного павильона — а тут метров 20, — рискуя и танцуя. За победу поборются сильнейшие.
Кто из звезд кино, театра и телевидения 24 мая поразит зрителей невероятным артистизмом? Кому достанется хрустальный дискошар победителя проекта и признание строгого жюри?
"Они вступили на такой скользкий паркет! И приходится делать много усилий, чтобы соответствовать своим профессиональным партнерам", — признается член жюри конкурса "Танцы со звездами", народный артист России Николай Цискаридзе.
"Как мы знаем, никогда на "Танцах со звездами" не побеждали звезды-мужчины. Возможно, в этом году впервые в истории "Танцев со звездами" в России это случится!" — говорит другой член жюри Дарья Златопольская.
А вот ведущий Андрей Малахов ставит на... женский финал.
"В финале баттл должен быть как в "Игре престолов", между двумя женщинами: Дарья Мороз или Катя Варнава", — прогнозирует Малахов.
На вопрос, какие планы на финал, Екатерина Варнава отвечает: "Победить! "
У них не будет времени даже отдышаться. Станцевали, переоделись, и снова на паркет! К финалу каждая пара готовит по три номера: три грациозных музыкально-театральных миниатюры. Станцевать нужно безупречно, прямой эфир не прощает ошибок!
"Женечка, большое спасибо, потому что я, такая скисшая, стеснительная, сомневающаяся, не дошла бы до второго-третьего тура", — благодарит партнера участница шоу Мария Порошина.
"Ну, перестань! — обнимая женщину, говорит партнер. — А я взаимно скажу, что если бы не ты, то я, такой темпераментный, эмоциональный, до второго тура бы не дошел".
Звезды уже породнились со своими танцевальными наставниками и с утра до вечера репетируют финальные номера.
"Не важно, профессионал или нет, волнуются все одинаково. А я еще вдвойне за Артема!" — переживает за Артема Ткаченко Валерия Семенова.
"А я втройне за себя!" — шутит Артем.
Слезы радости, буря эмоций. Финал "Танцев со звездами" — это что-то невероятное, заявляет Мария Ситтель, победительница самого первого сезона знаменитого шоу.
"Это растянутое время, это как в прострации, как в невесомости, космос, я не помню этих моментов. Я даже не помню как мы победили. Как, как мы победили? А потом хорошо, сразу радость! — вспоминает Мария Ситтель.
Пережить вместе с любимыми артистами самый волнительный момент шоу и поддержать своих фаворитов в финале сможет каждый зритель. Не пропустите блестящее завершение сезона "Танцев со звездами" завтра в 17:20 только на телеканале "Россия".