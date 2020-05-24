Три зажигательных номера, три разных образа, состязание в режиме реального времени и в итоге - объявление победителей. 24 мая на телеканале Россия 1 - суперфинал грандиозного шоу Танцы со звездами. Чем запомнится этот сезон зрителям и участникам? Какие моменты соревнований остались за кадром? И как вспоминают шоу те, кто был первым?

Три зажигательных номера, три разных образа, состязание в режиме реального времени и в итоге — объявление победителей. 24 мая на телеканале "Россия 1" — суперфинал грандиозного шоу "Танцы со звездами". Чем запомнится этот сезон зрителям и участникам? Какие моменты соревнований остались за кадром? И как вспоминают шоу те, кто был первым?В финале 11-го сезона грандиозного проекта "Танцы со звездами" участники не только "зажгут" на паркете, но и взлетят под самый купол съемочного павильона — а тут метров 20, — рискуя и танцуя. За победу поборются сильнейшие.Кто из звезд кино, театра и телевидения 24 мая поразит зрителей невероятным артистизмом? Кому достанется хрустальный дискошар победителя проекта и признание строгого жюри?"Они вступили на такой скользкий паркет! И приходится делать много усилий, чтобы соответствовать своим профессиональным партнерам", — признается член жюри конкурса "Танцы со звездами", народный артист России Николай Цискаридзе."Как мы знаем, никогда на "Танцах со звездами" не побеждали звезды-мужчины. Возможно, в этом году впервые в истории "Танцев со звездами" в России это случится!" — говорит другой член жюри Дарья Златопольская.А вот ведущий Андрей Малахов ставит на... женский финал."В финале баттл должен быть как в "Игре престолов", между двумя женщинами: Дарья Мороз или Катя Варнава", — прогнозирует Малахов.На вопрос, какие планы на финал, Екатерина Варнава отвечает: "Победить! "У них не будет времени даже отдышаться. Станцевали, переоделись, и снова на паркет! К финалу каждая пара готовит по три номера: три грациозных музыкально-театральных миниатюры. Станцевать нужно безупречно, прямой эфир не прощает ошибок!"Женечка, большое спасибо, потому что я, такая скисшая, стеснительная, сомневающаяся, не дошла бы до второго-третьего тура", — благодарит партнера участница шоу Мария Порошина."Ну, перестань! — обнимая женщину, говорит партнер. — А я взаимно скажу, что если бы не ты, то я, такой темпераментный, эмоциональный, до второго тура бы не дошел".Звезды уже породнились со своими танцевальными наставниками и с утра до вечера репетируют финальные номера."Не важно, профессионал или нет, волнуются все одинаково. А я еще вдвойне за Артема!" — переживает за Артема Ткаченко Валерия Семенова."А я втройне за себя!" — шутит Артем.Слезы радости, буря эмоций. Финал "Танцев со звездами" — это что-то невероятное, заявляет Мария Ситтель, победительница самого первого сезона знаменитого шоу."Это растянутое время, это как в прострации, как в невесомости, космос, я не помню этих моментов. Я даже не помню как мы победили. Как, как мы победили? А потом хорошо, сразу радость! — вспоминает Мария Ситтель.Пережить вместе с любимыми артистами самый волнительный момент шоу и поддержать своих фаворитов в финале сможет каждый зритель. Не пропустите блестящее завершение сезона "Танцев со звездами" завтра в 17:20 только на телеканале "Россия".