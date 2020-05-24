Утром 24 мая обнаженного мужчину заметили возле железнодорожной платформы Кунцево. По словам очевидцев, правонарушитель некоторое время бегал по путям, после чего забрался в цистерну с ..

Утром 24 мая обнаженного мужчину заметили возле железнодорожной платформы "Кунцево". По словам очевидцев, правонарушитель некоторое время бегал по путям, после чего забрался в цистерну с водой.Устроившего переполох мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", он был трезв. Другие подробности инцидента выясняются.