Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, общее число скончавшихся достигло 1993, свидетельствуют данные оперштаба.

Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, общее число скончавшихся достигло 1993, свидетельствуют данные оперштаба.Днем ранее сообщалось, что умерли 67 пациентов с коронавирусом.Число вылечившихся от коронавируса в России – примерно 108 тысяч человек. За все время пандемии умерли чуть больше трех тысяч человек, почти две тысячи из них — в столице.В Подмосковье отменили электронные пропуска. Цифровые разрешения, которые жители Подмосковья получили для поездок в Москву, действительны до 27 мая. После этого необходимо будет оформить пропуск уже на портале Мос.ру. Несмотря на заметные послабления, масочный и перчаточный режим в Подмосковье сохраняется. За отсутствие индивидуальных средств защиты нарушителям грозит штраф в четыре тысячи рублей.