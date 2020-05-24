Полицейские напоминают, что управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, влечет уголовную ответственность.

Дознавателями межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершены расследования уголовных дел по фактам повторного управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.Так, 22 и 23 февраля текущего года в вечернее время на одной из улиц Мурома сотрудники ГИБДД, находящиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «Фольксваген», которым управлял 41-летний житель Муромского района, и автомобиль «ВАЗ-2112» под управлением 32-летнего жителя Костромской области. У сотрудников полиции возникли сомнения в том, что водители находятся в трезвом состоянии. Пройти освидетельствование автолюбители отказались.15 марта текущего года в ночное время экипаж ДПС в одной из деревень Муромского района остановил автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением 45-летнего жителя Мурома. Мужчина также был заподозрен в употреблении алкоголя и от прохождения медицинского освидетельствования отказался.В ходе проверок было установлено, что ранее водители уже привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.